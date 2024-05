Le piètre bilan du tennis fran­çais à Roland‐Garros fait beau­coup parler. Le jour­na­liste Benoît Maylin a poussé un gros coup de gueule lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax.

« C’est quoi le but du jeu ? On fait quoi avec la numéro 1 fran­çaise ? On fait quoi avec premiers joueurs fran­çais qui disent que la terre battue, ça les fait ch… ? On va où ? On a des géné­ra­tions de joueurs qui peuvent faire quelque chose. On a un Grand Chelem sur terre battue parmi tous les pays du monde et on n’est même pas capable de mettre quelque chose en place pour que les Français aient de meilleurs résul­tats (…) J’aimerais parler avec ces gens‐là pour comprendre. Je ne sais pas qui bosse. J’ai l’im­pres­sion que les joueurs vont sur un court, tapent une balle et disent : ‘j’ai perdu ? Ce n’est pas grave, je rejoue la semaine prochaine et j’ai pris 70 000 euros’. Ça me rend fou ! Ce n’est pas un hasard de bien jouer à Roland‐Garros. La terre battue, ce n’est pas du hasard. Sur cette surface, il faut être intel­li­gent, fort menta­le­ment, physi­que­ment et tactiquement. »

Pour rappel, le respon­sable du haut niveau à la Fédération, Ivan Ljubicic, a envoyé un message très clair aux jeunes joueurs trico­lores, déce­vants sur la terre battue pari­sienne.