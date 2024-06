Invité à s’ex­primer sur la démons­tra­tion de Carlos Alcaraz face à Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland‐Garros ce mardi soir, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime Video, s’est dit très impres­sionné par le niveau de jeu de l’Espagnol, qu’il place désor­mais en tête de liste pour remporter le tournoi.

« Une sixième victoire face à Tsitsipas et quelle démons­tra­tion encore une fois. Il joue un tennis flam­boyant, il est puis­sant, il est doué, il se déplace très, très bien. Et honnê­te­ment, il est selon moi le favori de Roland‐Garros. Ce n’est que mon avis mais il a vrai­ment montré qu’il était en tennis XXL et qu’il était capable de presque ridi­cu­liser Tsitsipas juste s’il en avait envie. »