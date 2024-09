De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Jessica Pegula et son troi­sième titre du Grand Chelem remporté à l’US Open, Aryna Sabalenka a tenu à rendre hommage à son papa décédé ainsi qu’à sa famille sans qui rien n’au­rait été possible.

« Après la mort de mon père, mon objectif a toujours été d’ins­crire le nom de ma famille dans l’his­toire du tennis. Chaque fois que je vois mon nom sur ce trophée, je suis fière de moi, je suis fière de ma famille qui n’a jamais aban­donné mon rêve et qui a fait tout ce qu’elle pouvait pour me permettre de conti­nuer. J’ai eu cette oppor­tu­nité dans la vie. Cela signifie vrai­ment beau­coup. Oui, c’est mon rêve depuis toujours. Je n’ar­rive toujours pas à croire que j’ai réussi à y parvenir, comme moi et mon équipe, nous avons déjà réussi à accom­plir tant de choses. »