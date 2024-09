Invitée à s’ex­primer sur l’af­faire Jannik Sinner au cours d’une récente inter­view accordée à Sportklub, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, a estimé que l’Italien n’au­rait pas dû être auto­risé à jouer suite à ses deux contrôles anti­do­pages posi­tifs lors du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier.

« Je suis honnê­te­ment choqué. Comme la plupart. Il semble que nous commen­cions seule­ment à décou­vrir ce qui se passe « dans les coulisses ». Je ne sais pas comment il a été auto­risé à jouer toute l’année. Ce n’est pas juste envers les autres joueurs et il est évident que tout le monde n’est pas traité de la même manière. Surtout concer­nant ceux qui sont moins bien classés. L’argent semble crucial dans cette histoire, car il existe de plus grandes possi­bi­lités de payer les avocats et tout ce qui est nécessaire. »