Nick Kyrgios a rare­ment paru aussi affecté après une défaite. L’Australien se voyait sans doute aller au bout dans cet US Open où il ne reste plus aucun vain­queur de Grand Chelem en lice. En confé­rence de presse, le joueur de 27 ans a fait comprendre qu’il n’avait plus qu’un seul objectif : remporter un Majeur.

« Honnêtement, je ne me soucie pas vrai­ment des autres tour­nois. J’ai l’im­pres­sion que main­te­nant que j’ai du succès en Grand Chelem, aucun autre tournoi ne compte vrai­ment. En Grand Chelem, rien n’a d’im­por­tance. Soit tu gagnes, soit tu perds. Les gens ne se soucient pas vrai­ment de savoir si tu t’es amélioré ce jour‐là ou si tu as perdu 4 fois au cinquième ou si tu as joué l’un des meilleurs matchs du tournoi. Vous avez perdu, alors… C’est tout ce que les gens retiennent d’un tournoi du Grand Chelem, que tu gagnes ou que tu perdes. Je pense que presque tous les autres tour­nois de l’année sont une perte de temps. Vous devriez juste vous présenter à un tournoi du Grand Chelem. C’est ce dont on se souvient. »