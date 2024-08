Deux semaines après avoir décidé de renvoyer son père, Apostolos, de son rôle d’en­traî­neur, Stefanos Tsitsipas est revenu sur cette déci­sion forte mais visi­ble­ment nécés­saire dans une récente inter­view accordée au média italien SuperTennis avant le début de l’US Open.

Une entrevue au cours de laquelle le joueur grec recon­naît que sa rela­tion avec son papa s’est dégradée à cause de cette colla­bo­ra­tion joueur/entraîneur.

« Je ne suis pas très confiant en ce qui concerne les chan­ge­ments, la plupart du temps lorsque je dois modi­fier mon équipe. Les chan­ge­ments sont une chose très diffi­cile à gérer. Quand je les fais, ils viennent géné­ra­le­ment de mon instinct inté­rieur, et la plupart d’entre eux sont plutôt bons. Ces dernières années ont été diffi­ciles, je gardais mes émotions à l’in­té­rieur et je n’étais pas capable de les laisser sortir, mais je pense que le moment est venu pour moi de faire ce chan­ge­ment dans mon équipe. Je veux aussi déve­lopper ma rela­tion avec mon père, l’amé­liorer en dehors des courts de tennis. Les attentes et la pres­sion du circuit ces dernières années nous ont séparés. Je pense que c’est normal, parce qu’en fin de compte, je suis en affaires avec mon père. Cela peut créer plus de distance que de liens dans de nombreuses rela­tions père‐fils. »