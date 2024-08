Après avoir rappelé à tout le monde suite à sa victoire au premier tour de l’US Open contre Diego Schwartzman qu’il n’avait plus 25 ans, Gaël Monfils a donné un exemple à L’Equipe pour montrer que les temps avaient bien changé.

« Mon meilleur pote est à New York et on fêtait le premier anni­ver­saire de son fils hier. J’étais en train de jouer avec ma fille et son fils, mais à un moment j’ai dit qu’il fallait que j’y aille. Il était 20h15 (rire). Mais après les entraî­ne­ments, j’étais mort, je sentais que mon dos n’en pouvait plus alors que je jouais avec les enfants. Il y a 15 ans on serait allé au restau­rant, mais là on oublie. Là, je rentre et je suis dans un caisson de glace pendant deux jours, je suis mort (rire). Room service et on est reparti pour bosser une ou deux heures pour la récupération. »