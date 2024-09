C’est toujours le même problème mais cela traduit aussi fina­le­ment la rela­tion qu’il peut régner entre deux adversaires.

Par le passé, on sait qu’Ivan Lendl visait systé­ma­ti­que­ment son adver­saire au filet quand il avait une balle facile. Son but était de l’in­ti­mider pour le reste de la partie.

Cette nuit, au troi­sième tour de l’US Open, on ne pense pas que c’était vrai­ment l’in­ten­tion d’Anastasia Pavlyuchenkova mais les images sont on ne peut plus claires.

Iga a préféré ne pas bron­cher et se concen­trer sur le jeu pour fina­le­ment éjecter la Russe du tournoi avec une victoire sans appel en deux sets : 6–4, 6–2.