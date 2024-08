Cela sent un peu le sapin pour Stan Wawrinka qui présente un bilan 2024 plus que diffi­cile avec seule­ment 5 victoires pour 12 défaites. Logiquement invité par les orga­ni­sa­teurs de l’US Open, il a été sans solu­tion face à l’Italien Bellucci, battu en trois sets.

Résigné, Stan s’est d’abord un peu énervé au sujet de sa retraite : « Vous posez toujours la même ques­tion. Et je donne toujours la même réponse : je ne sais pas », a déclaré le Suisse avant de rentrer dans les détails de son match. « Quand on ne gagne pas ces points déci­sifs, on commence à se poser des ques­tions. On cherche son jeu et souvent, comme aujourd’hui (mardi), on ne trouve pas la bonne solution. »