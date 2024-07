Dans des propos rapportés par Ubitennis après sa victoire contre Daniil Medvedev en demi‐finales de Wimbledon, Carlos Alcaraz a partagé une réflexion inté­res­sante sur la sélec­tion de ses coups.

« Parfois, je dois choisir le coup le plus effi­cace par rapport à d’autres options. Et parfois, je choisis le coup amusant parce que je me sens très nerveux et que ces coups me détendent, parce que j’ai le sourire aux lèvres même quand je me plante. Mais à ce moment‐là, je me suis sentie vrai­ment détendue. J’ai senti que je pouvais le faire. Parfois, c’est un désastre. Mais cela m’aide beau­coup à me détendre, à sourire, à réaliser que je m’amuse sur le court. Parfois, j’ai du mal à prendre les coups faciles. (Sourires, ndlr) »