Victorieux au premier tour de Wimbledon, moins d’un mois après son opéra­tion du ménisque, Novak Djokovic a encore fait parler sa classe lors de l’in­ter­view sur le court. Il a rendu hommage à Nick Kyrgios, absents depuis de très longs mois et commen­ta­teur pour ESPN durant la quin­zaine à Londres.

« J’ai eu de la chance en me compa­rant à d’autres joueurs de 37 ans. J’ai eu des bles­sures comme tout le monde, mais elles vont et viennent. Cela fait partie de ce que vous faites. Il faut juste l’ac­cepter et l’embrasser. Je crois que Nick Kyrgios est dans la cabine des commen­ta­teurs. En parlant de bles­sures majeures, il en a eu quelques unes. Il a beau­coup souf­fert. J’ai eu la chance de ne pas être éloigné du tennis pendant long­temps. En tant qu’ath­lète, j’ai de l’empathie pour Nick et pour tous ceux qui ont des diffi­cultés. Parfois, on se sent presque impuis­sant lorsque quelque chose nous empêche de revenir à ce que l’on aime le plus et que l’on est inca­pable d’exercer son métier pendant des années. »