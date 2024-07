Morgan Riddle a déci­dé­ment beau­coup fait parler d’elle ce lundi pendant et après le match de son petit ami, Taylor Fritz, vain­queur d’Alexander Zverev après un scénario renver­sant en huitièmes de finale de Wimbledon.

L’influenceuse, bien connue outre‐Atlantique, s’est notam­ment fait remar­quer en publiant une story sur son compte Instagram où elle semblait faire réfé­rence aux accu­sa­tions de violences conju­gales ayant visé le joueur alle­mand (« Quand ton homme gagne pour les femmes »).

Et après avoir supprimé cette publi­ca­tion, elle a tenu à s’ex­pli­quer dans un message dans lequel où elle fait semblant de ne pas comprendre.

« En ce qui concerne ma strory d’hier… je l’ai retirée dès que j’ai réalisé le malen­tendu et la déme­sure que cela avait pris dans les médias. Cela n’avait rien à voir avec ce qui s’est passé en dehors du court de tennis et il n’y a pas de rancune entre les uns et les autres. Je suis très fière de Taylor pour le match d’hier, je remercie le public pour son soutien et j’at­tends avec impa­tience le match de demain (mercredi). »