Andy parle beau­coup en ce moment.

Récemment, il a fait ce que l’on appelle du tennis fiction en évoquant Rafael Nadal et Wimbledon. Pas certain que tous les spécia­listes soient d’ac­cord avec lui.

« Nadal aurait pu gagner des matches et faire un beau parcours à Wimbledon s’il avait choisi de jouer, mais je comprends. Changer de surface est mauvais pour le corps. Tout d’un coup, vous passez de la terre battue où vous accu­mulez des rallyes, des échanges souvent longs où vous luttez beau­coup avec votre corps, et tout d’un coup vous avez des problèmes de lombaires sur le gazon parce que vous vous pliez et vous vous tordez dans tous les sens, donc oui ce n’était pas néces­saire pour lui »