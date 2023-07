Les enjeux sont impor­tants pour la Biélorusse qui peut remporter son premier Wimbledon mais aussi devenir en même temps la numéro 1 mondial.

Interrogé au sujet de ses souve­nirs et de son ambi­tion de devenir une cham­pionne, Aryna a évoqué sa petite enfance.

« Je me revois, je ne sais pas, à 14 ou 15 ans, en train de m’en­traîner avec des écou­teurs, en écou­tant de la musique et en rêvant de devenir l’une des meilleures joueuses du monde, en rêvant de soulever ces magni­fiques trophées. Je veux dire que c’est quelque chose d’in­croyable. C’est quelque chose qui me motive vrai­ment beau­coup. Je vais faire tout ce que je peux pour soulever ce magni­fique trophée »