Interrogé sur l’as­pect de son jeu dont il est le plus satis­fait sur le gazon de Wimbledon où il va affronter Daniil Medvedev en quarts après avoir écarté Ben Shelton, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a évoqué sa capa­cité à très bien jouer dans les moments clefs.

« Je ne suis pas satis­fait d’une partie de mon jeu en parti­cu­lier même si le service fonc­tionne bien pour moi et sur cette surface, c’est le coup le plus décisif. En fait, ce qui me donne le plus de satis­fac­tion en ce moment, c’est que je suis capable d’être à mon meilleur niveau dans les moments impor­tants de chaque match. Je prends les bonnes déci­sions ; je peux manquer des coups, mais je suis assez coura­geux pour aller cher­cher le point, ce qui est essen­tiel pour moi. »