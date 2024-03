Sélectionné par Cahill, et validé par Simona, Carlos Martinez est donc le nouveau coach de la Roumaine. Son choix a été dicté par le carac­tère de Simona.

« Je la vois toujours comme quel­qu’un de très compé­titif, avec beau­coup de carac­tère, c’est une gagnante. Je pense que c’est ce que j’aime le plus chez elle, cette soif de victoire. Un tel projet est toujours inté­res­sant, une joueuse qui court, qui défend, qui se donne à fond… J’aime ce type de joueuse. Simona est une guer­rière, j’es­père qu’on va bien faire les choses et que ça va bien se passer pour nous car elle et moi sommes très enthousiastes »,