Dans une inter­view donnée à nos confrères de l’Equipe, Caroline Garcia explique avec ses mots la « dicta­ture mentale » imposée par les contrôles anti‐dopage.

« Ce qui est vrai­ment dur, c’est que tu as déjà l’an­goisse de « l’heure par jour « que tu ne peux pas rater (celle que les athlètes renseignent pour être loca­li­sables quoti­dien­ne­ment entre 5h et 23h, en cas de contrôle inopiné). Tu as droit à deux erreurs, deux no‐shows en 365 jours. (Si un sportif de haut niveau est coupable de trois manque­ments aux obli­ga­tions de loca­li­sa­tion, il peut être suspendu deux ans, le no‐show étant l’un des manque­ments possibles.) Sachant que tu as des déca­lages horaires partout, que tu voles dans tous les sens… Tu peux finir ton match à 23 heures, tu viens de perdre, tu es dans le coaltar, mais tu dois quand même préciser ton heure pour le lendemain »