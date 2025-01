Rennae Stubbs croit en Coco Gauff, à tel point qu’elle mise sur elle pour remporter l’Open d’Australie qui débute dans trois jours. C’est en tout cas ce que l’an­cienne joueuse austra­lienne a affirmé dans le dernier épisode de son podcast.

« Je pense que Coco Gauff va gagner l’Open d’Australie. Il est clair que Sabalenka a fait savoir à tout le monde qu’elle était la grande favo­rite, mais Coco Gauff me semble aussi bien placée qu’elle. Je pense que Coco est aussi en forme aujourd’hui qu’elle l’était lors­qu’elle a remporté l’US Open 2023. Elle frappe le coup droit avec une telle confiance, elle ne panique pas quand la balle arrive sur ce coup. Elle ne rate pas une balle du fond du court. Son plus gros problème est son deuxième service, et sur la United Cup, son service était vrai­ment solide et bon. Le fait qu’elle ait battu Iga deux fois de suite lui donne menta­le­ment le senti­ment qu’elle peut battre Iga dans un grand match. »