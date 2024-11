Malgré ses excuses publiques envers Barbora Krejcikova après s’être moqué de son jeu et de son physique, le jour­na­liste de Tennis Channel, Jon Wertheim, a été sanc­tionné par la chaîne américaine.

En effet, cette dernière a publié un commu­niqué offi­ciel dans lequel elle annonce la suspen­sion d’an­tenne de son analyste pour une durée indéterminée.

« Lorsque Tennis Channel a pris connais­sance d’un commen­taire inap­pro­prié sur un joueur de tennis profes­sionnel fait par notre analyste Jon Wertheim vendredi, nous l’avons immé­dia­te­ment retiré de notre antenne pour une durée indé­ter­minée. La chaîne a égale­ment présenté ses excuses à la joueuse, Barbora Krejcikova, tout comme Jon. Jon a consacré sa carrière à mettre en lumière et à déve­lopper ce sport et a été un membre précieux de notre famille et de la commu­nauté du tennis. Cela dit, Tennis Channel exige de ses employés un niveau de respect envers les autres à tout moment, un niveau qui n’a pas été respecté à ce moment‐là. »