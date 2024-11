Quelques minutes seule­ment après la diffu­sion de l’in­for­ma­tion concer­nant sa suspen­sion d’un mois suite à un contrôle anti­do­page positif, qui s’est fina­le­ment révélé être une conta­mi­na­tion invo­lon­taire, Iga Swiatek a tenu à prendre la parole.

Une vidéo dans laquelle la Polonaise et actuelle 2e joueuse mondiale revient sur tous les détails de cette affaire.

Iga Świątek… 💬



🎬 Iga Świątek | Instagram | #czas­na­tenis pic.twitter.com/K8Rozc0O3l — Z kortu – infor­macje teni­sowe | Tennis news (@z_kortu) November 28, 2024

« Le 12 septembre, j’ai appris qu’un test effectué le 12 août était revenu positif. J’étais choquée et cette situa­tion m’a rendu très anxieuse. Au début, je ne pouvais pas comprendre d’où ça venait et comment c’était possible. En analy­sant le test, il y avait un niveau très bas de trimé­ta­zi­dine, une substance dont je n’avais jamais entendu parler aupa­ra­vant. Je ne savais pas que ça exis­tait. J’ai senti que c’était très injuste et les semaines qui ont suivi ont été très chao­tiques. Nous avons tout de suite réagi et coopéré avec l’ITIA. Les tests ont montré que la méla­to­nine, que j’utilisais depuis long­temps, avait été conta­minée. Après avoir trouvé la source de la conta­mi­na­tion, nous avons dû le prouver. La méla­to­nine est néces­saire pour moi à cause des voyages, du jet‐lag et le stress dû à mon travail. Parfois, je ne pouvais pas dormir sans ça, j’avais du mal à dormir. Nous avons eu besoin de temps pour conclure cette affaire, c’est pour­quoi l’information est tombée main­te­nant. Le 12 septembre, j’ai été suspendue provi­soi­re­ment, ce qui m’a empêché de jouer les tour­nois en Asie et de défendre mon clas­se­ment. C’est une consé­quence de cette situa­tion, mais ce n’est pas ce qui compte le plus pour moi. Ce qui comp­tait, c’était de prouver mon inno­cence. Maintenant, que la situa­tion arrive à sa fin, j’ai été suspendue un mois, de manière symbo­lique. 22 jours sont passés, il y en a encore huit à effec­tuer. Ce qui signifie que je peux commencer ma saison en étant propre. Ça restera avec moi pour le reste de ma vie. Je ne savais pas ce qui allait se passer avec ma carrière, si j’allais pouvoir rejouer au tennis. »