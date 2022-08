Garcia : « Beaucoup de choses se sont passées au cours des quatre dernières années »

Dans une excel­lente forme depuis plusieurs mois, Caroline Garcia prend du plaisir sur le court. Et ça se voit ! Elle déploie un jeu ultra‐agressif, parti­cu­liè­re­ment effi­cace. Après sa victoire contre Elise Mertens en huitièmes de finale à Cincinnati (6–4, 7–5), la Française faisait quelques confidences.

« Beaucoup de choses se sont passées au cours des quatre dernières années. J’ai vécu de grands moments sur le circuit, mais j’ai eu une année vrai­ment diffi­cile récem­ment. Cependant, c’est dans ces années diffi­ciles que l’on peut apprendre et grandir beau­coup plus, tant sur le plan personnel que sur celui du tennis. Beaucoup de choses posi­tives se sont déjà produites cette année. J’ai une équipe formi­dable qui me soutient, mes parents sont toujours là, et c’est un plaisir de pouvoir partager les bons moments aussi, ils me rendent plus fort », a déclaré celle qui sera a priori tête de série à l’US Open.

En atten­dant, elle va affronter Jessica Pegula pour une place dans le dernier carré.