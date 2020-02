Battue au troisième tour de l’Open d’Australie (par Garbine Muguruza), Elina Svitolina a accepté une wild-card pour participer au tournoi de Dubaï (17 au 22 février). L’Ukrainienne complète ainsi un plateau où il y a Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Sofia Kenin ou encore Aryna Sabalenka.

Two-time champion @ElinaSvitolina has accepted a wild card into the 2020 @DubaiDutyFree Tennis Championships in a bid to reclaim the title she surrendered last year to Belinda Bencic 💪@WTA #DDFTennis pic.twitter.com/3MrgXWbYvZ

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 6, 2020