Si elle a écrasé battu Daria Kasatkina (rempla­çante de Jessica Pegula) 6–1, 6–0, pour remporter son deuxième match de poules au Masters après sa victoire contre Barbora Krejcikova, Iga Swiatek a tout de même été éliminée dès la phase de groupes, en termi­nant troisième.

Malgré son large succès, elle devait quoi qu’il arrive espérer une défaite de Krejcikova contre Cori Gauff.

En confé­rence de presse, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem a été surprise d’ap­prendre que même si elle avait perdu, la donne aurait été la même : Krejcikova devait s’in­cliner pour que Swiatek puisse se quali­fier dans le dernier carré.

« Tu veux dire… que ce match n’avait pas d’im­por­tance ? », a répondu la Polonaise à un jour­na­liste lui expli­quant la situation.

Iga Swiatek when she was informed that her result against Daria Kasatkina had no impact on whether she qualifies for the WTA Finals SF in Riyadh



"You mean… it didn't matter?"



*Looks directly into the camera*



