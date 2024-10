Battue par Daria Kasatkina en finale du WTA 500 de Ningbo (6−0, 4–6, 6–4), Mirra Andreeva a fondu en larmes pendant la céré­monie de remise des prix avant d’être consolée par son adver­saire.

La jeune joueuse russe s’en­tend visi­ble­ment très bien avec avec sa compa­triote à qui elle s’est permise d’adresser un message ironique et un peu « osé ».

Mirra Andreeva 🇷🇺 e le congra­tu­la­zioni parti­co­lari alla conna­zio­nale e grande amica Daria Kasatkina 🇷🇺😅



« Congrats to this bitch » 😂😂😂 pic.twitter.com/SPETCYDT1Z — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) October 21, 2024

« J’ai terminé ma saison par cette finale. Félicitations à cette sa****, tu as montré du grand tennis. Et désolé Conchita (Martinez, sa coach), j’es­père que tu ne me tueras pas. »