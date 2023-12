Menacée sur les réseaux sociaux, l’Ukrainienne Marta Kostyuk (39e) a refusé d’af­fronter la prodige russe Mirra Andreeva (57e) en finale du tournoi d’ex­hi­bi­tion de Bourg‐de‐Péage dimanche. Xavier Coffin, tréso­rier de l’évé­ne­ment, a apporté quelques préci­sions impor­tantes sur Twitter.

« Marta finit sa matinée avec nos jeunes, fait des photos, signes des auto­graphes etc. Bref, très profes­sion­nelle. Elle nous réclame rien. Elle s’excuse de nouveau. Elle veut juste calmer les choses et surtout, arrêter de rece­voir des menaces sur les réseaux. Elle quitte Bourg‐de‐Péage. Ghazouani Durand bat Mirra Andreeva. La Russe soulève tout de même le Trophée (pour l’anecdote, le Directeur avait cassé la Coupe de la fina­liste le matin même). Tout est bien qui fini bien et ici, personne n’en veut à l’Ukrainienne. »