Le fléau des paris spor­tifs en ligne perdure dans le monde du sport et du tennis.

Lors d’une inter­view accordée au Guardian, le 15e mondial Jack Draper a évoqué le cybe­rhar­cè­le­ment presque quoti­dien pour les joueurs.

« Lors de mon premier match profes­sionnel en 2018, je crois que j’ai gagné 6–0, 6–0, et on me disait déjà qu’on allait retrouver ma mère. C’est à chaque match pareil, que vous gagniez ou perdiez, vous recevez des centaines de messages de personnes et vous ne pouvez pas vrai­ment l’ar­rêter. Dès je perds un match désor­mais, il suffit d’aller sur mon compte Instagram pour voir une centaine de messages avec des emojis de clowns, de serpents et de tout le reste. C’est incon­trô­lable. Tout le monde reçoit des messages, et surtout les filles. Les filles sont bien plus touchées que les garçons. »