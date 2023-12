Lors du dernier épisode de son podcast éponyme, l’ex‐numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs a loué la gestion du calen­drier de Novak Djokovic en la compa­rant à celle de son ancienne joueuse, Serena Williams.

« Beaucoup de joueuses conti­nuent évidem­ment à jouer après l’US Open parce qu’elles veulent obtenir leur place pour le Masters mais aussi de l’argent ou remonter au clas­se­ment. Mais Serena a dit : ‘ma prio­rité est de gagner des tour­nois du Grand Chelem, donc pour moi, aller à l’Open d’Australie en étant reposée, puis gagner Wimbledon et tout le reste est ma prio­rité.’ Et c’est ce que fait Novak en ce moment. Il n’a rien joué tout de suite après l’US Open (un match de Coupe Davis, ndlr). Il a joué à Paris puis les Finales ATP et la Coupe Davis. Génial, c’est ce que j’au­rais fait », a déclaré la coach austra­lienne qui a égale­ment estimé que la période de la pandémie de Covid avait permis à Nole de gagner en longé­vité.