Retraité depuis quelques heures suite à sa défaite double en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris, Andy Murray a accompli deux grands exploits au cours de sa carrière : Redevenir compé­titif après une lourde opéra­tion de la hanche et la pose d’une prothèse et le fait d’avoir pu riva­liser avec les trois meilleurs joueurs de l’histoire.

Interrogé par Eurosport à propos de ce deuxième exploit, le Britannique a fait part de sa fierté.

« Je pense que la chose la plus diffi­cile pour moi dans ce sens est que ce que Rafa, Roger et Novak ont réalisé est hors de portée de quiconque joue au tennis. Les choses que j’ai accom­plies semblent minus­cules compa­rées à cela. Il est facile d’ou­blier que l’on a gagné quelques tour­nois du Grand Chelem et des Jeux olym­piques. Je suis fier de ce que j’ai accompli durant cette période, j’ai travaillé très dur pour y parvenir et c’est tout ce qui compte. Ce que les autres disent à ce sujet n’a pas beau­coup d’im­por­tance. Bien sûr, j’aime le tennis et j’ai beau­coup de respect pour les géné­ra­tions précé­dentes et ce qu’elles ont accompli, ce qui nous a donné une plate­forme pour faire ce que nous avons fait. »