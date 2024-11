Désigné à la surprise géné­rale nouvel entraî­neur de Novak Djokovic alors qu’il a seule­ment pris sa retraite des courts en août dernier, Andy Murray a fait part de son exci­ta­tion à l’idée de colla­borer avec son ancien grand rival.

Andy Murray : “I’m going to be joining Novak’s team in the off season, helping him to prepare for the Australian Open. I’m really excited for it and looking forward to spen­ding time on the same side of the net as Novak for a change, helping him to achieve his goals.”