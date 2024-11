C’est une infor­ma­tion qui a de quoi déboussoler.

À la recherche d’un entraî­neur pouvant lui apporter un souffle nouveau depuis le départ de Goran Ivanisevic en mars dernier, Novak Djokovic a choisi à la surprise géné­rale l’un de ses plus grands rivaux, Andy Murray, retraité des courts depuis seule­ment trois mois.

Les deux hommes débu­te­ront leur colla­bo­ra­tion durant l’in­ter­saison jusqu’à au moins l’Open d’Australie (du 12 au 26 janvier 2025).

BREAKING : Andy Murray is to coach Novak Djokovic at the Australian Open in January.



Djokovic says : “I am excited to have one of my grea­test rivals on the same side of the net, as my coach.”