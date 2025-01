Impressionné par le niveau de Novak Djokovic avant son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alexander Zverev, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, a fait part de son inquié­tude à propos de la nouvelle bles­sure du Serbe, victime d’une déchi­rure muscu­laire au niveau de l’ischio‐jambier gauche.

« Novak jouait très bien en Australie. Le match contre Alcaraz et la victoire sur Machac en deux sets ont été excel­lents. Contre Alcaraz, le troi­sième et le quatrième set étaient du Novak vintage d’il y a deux ans ou avant. Il a lutté contre le temps comme personne dans l’his­toire du tennis, mais à Roland‐Garros l’année dernière, c’était son genou qui était en cause et il a atteint la finale de Wimbledon sur une jambe. Il a réussi à atteindre la finale de Wimbledon sur une seule jambe. Cette année, il y a une autre déchi­rure et je serais surpris de le voir pendant quelques mois. Je crains qu’à cet âge, vous entriez dans le cycle de la réédu­ca­tion… votre corps peut‐il se réta­blir ? Nous sommes surpris à chaque fois que quel­qu’un vieillit, mais c’est diffi­cile car il faut se recons­truire après une blessure. »