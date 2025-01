Même s’il partage avec Roger Federer des points communs assez éton­nants (revers à une main, membre du même club et entraîné par le même homme, Severin Luthi), Henry Bernet veut éviter à tout prix les compa­rai­sons inces­santes et presque obli­ga­toires avec son illustre aîné.

Victorieux de l’Open d’Australie junior le jour de ses 18 ans il y a quelques jours, le grand espoir du tennis suisse s’est récem­ment exprimé au sujet du Maestro.

‘Bien sûr, il y a des paral­lèles. Mais je ne peux pas prendre cette compa­raison au sérieux. Federer est unique. Il vient d’un autre monde. Pour moi, il restera toujours le plus grand. J’essaie de me déve­lopper et de trouver ma propre voie. La compa­raison avec le meilleur du monde peut être dange­reuse. Je la vois comme une motivation. »