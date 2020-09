Rajouté au calendrier 2020, le tournoi de Cologne (ATP 250, dur indoor) aura lieu du en deux temps, un première fois du 12 au 18 octobre 2020 où la proximité avec Roland Garros a repoussé les meilleurs joueurs du circuit et une deuxième fois du 19 au 25 octobre où le pleatau devrait se révéler très intéressant. Outre les présences confirmés d’Andy Murray, d’Alexander Zverev et des Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, Stan Wawrinka sera également présent. Le triple lauréat en Grand Chelem rejoint donc un plateau séduisant où les Français Gaël Monfils, Benoît Paire et Gilles Simon seront aussi de la partie.

