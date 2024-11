L’impact du forfait de Novak Djokovic pour le Masters de Turin (12 au 19 novembre) s’est direc­te­ment fait ressentir pour les deux tour­nois de la semaine : l’ATP 250 de Metz et l’ATP 250 de Belgrade.

Engagés sur ces tour­nois mais désor­mais assurés de décro­cher leur ticket pour les Finales ATP, Andrey Rublev et Alex de Minaur se sont retirés respec­ti­ve­ment en Moselle et en Serbie. Officiellement rempla­çant pour le Masters, Grigor Dimitrov a lui aussi fait forfait à Metz.

Si Casper Ruud (7e à la Race et donc aussi qualifié) n’a toujours pas pris sa déci­sion alors qu’il ne s’est pas encore rendu à Metz et qu’il doit affronter Benjamin Bonzi ce mercredi, le forfait de Rublev est celui qui fait le plus jaser.

https://twitter.com/BenoitMaylin/status/1853857786091667667

Le Russe a en effet joué le jeu en battant Lorenzo Sonego pour son entrée en lice, 7–6(3), 7–5, avant d’évoque une bles­sure au niveau des abdominaux.

« Qui c’est qu’a cafté?! Rublev vient de se décou­vrir une lésion abdo­mi­nale, dites donc. C’est ballot. Du coup, il est forfait. Et que vont faire Ruud et Dimitrov ? En dehors du comique de répé­ti­tion, c’est terrible pour les orga­ni­sa­teurs du Moselle Open. Mais l’ATP s’en cogne », a lâché le jour­na­liste Benoît Maylin.