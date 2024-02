« Viser le top 10 ? C’est un autre tennis. Il faut être réaliste, j’ai l’impression que les 10–15 premiers joueurs ont quelque chose en plus », décla­rait Adrian Mannarino en début de saison au moment d’in­té­grer le top 20 pour la première fois de sa carrière.

Avant de faire son entrée en lice à Marseille en huitièmes de finale contre Hugo Gaston (tombeur de Denis Shapovalov), Ugo Humbert, 21e mondial cette semaine, a réagi pour L’Equipe à cette décla­ra­tion de son compatriote.

Journaliste : « Adrian Mannarino (17e) a dit que le top 10 était « inat­tei­gnable ». On imagine que vous n’êtes pas dans les mêmes prédis­po­si­tions… »

Ugo Humbert : « Il a dit ça ? Il dit souvent des âneries. (Rires) Le top 10, c’est quelque chose qui me tient à coeur. C’est un objectif que j’ai envie de réaliser. La prochaine étape, ça sera d’être top 15, puis d’es­sayer de monter petit à petit. Ce qui est sympa, c’est que ça devient de plus en plus exci­tant. Cela se joue sur des petits détails. C’est sympa de travailler avec son équipe pour trouver les ingré­dients supplé­men­taires pour fran­chir un nouveau cap. Cela me motive. Les détails, c’est la nutri­tion, la prépa­ra­tion physique pour les gros tour­nois, etc. Je m’ha­bitue à l’in­ten­sité du haut niveau, j’ai stabi­lisé pas mal de choses. Je sais ce que je dois faire quand j’ar­rive sur un terrain. C’est pour ça que j’ai bien joué en fin de saison dernière. »