Casper Ruud n’est pas l’un des joueurs les plus gentils et appré­ciés du circuit pour rien.

Alors qu’il aurait pu se contenter de simples formules de poli­tesse toutes faites, lors de son discours après sa défaite en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo face à Stefanos Tsitsipas ce dimanche, le Norvégien a tenu à rendre un sacré hommage au joueur grec, qui fera son retour sein du top 10 mondial ce lundi. La grande classe !

« Je tiens à féli­citer Stef pour sa nouvelle victoire à Monte‐Carlo. Tu adores ce tournoi. Tu as très bien joué toute la semaine. Je sais que tu as quitté le top 10 il y a quelques semaines, mais tu es de retour là où je pense que tu dois être. Tu es un joueur fantas­tique, surtout sur terre battue et à Monte‐Carlo. C’est fantas­tique. Félicitations à toi et à ton équipe. »