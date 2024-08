De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, Andrey Rublev a révélé qu’il avait dû faire face à beau­coup de problèmes d’ordre personnel ces derniers mois, ce qui a fini par influencer ses perfor­mances sur le court.

« De quoi je parle quand je dis que j’ai eu des diffi­cultés ces derniers mois ? Mentalement, je n’étais pas en ordre. Je ne sais pas comment on peut le dire. Je pense que c’était déjà un long moment de tout, et j’ai commencé à m’épuiser parce que j’ai lutté pendant de nombreuses années contre la dépres­sion, avec beau­coup de choses en dehors du terrain. Je pense que cette année, je ne pouvais plus gérer tout ça, et ça a commencé à exploser. Cela a commencé à exploser de plus en plus sur le terrain parce que dans la vie, j’étais capable de rester calme, mais à l’in­té­rieur du terrain, je brûlais tout. À la fin, oui, j’avais du mal. Maintenant, depuis ces derniers mois, je me sens vrai­ment bien, et tout de suite, le tennis va mieux. »