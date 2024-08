Cette édition 2024 du Masters 1000 du Canada est remplie de surprises, et ce n’est pas éton­nant, étant donné que la plupart des favoris étaient encore à Paris il y a quelques jours, et Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ne pouvaient même pas être présents.

Si on y rajoute la pluie, qui a obligé plusieurs joueurs à jouer deux matches hier (10 août), ce tournoi pour­rait avoir un vain­queur complè­te­ment innattendu.

Et si c’était Matteo Arnaldi qui créait l’ex­ploit ? L’Italien a vaincu hier Alejandro Davidovich Fokina puis Kei Nishikori dans la foulée pour se quali­fier en demi‐finale d’un Masters 1000 pour la première fois.

Il affron­tera Andrey Rublev, tombeur de Sinner, mais pour le moment, le jeune Italien pense surtout à récu­pérer de sa très longue journée.

« Je pense que c’était la journée la plus longue de ma carrière de tennis car je suis arrivé ici à 9 heures ce matin et main­te­nant il est presque 1 heure du matin, donc c’était une très longue journée où j’ai joué deux bons matches. Même avec la pluie, il y a eu un peu de retard mais je suis content de la façon dont j’étais sur le terrain. Je vais essayer de récu­pérer du mieux que je peux, et j’es­père que demain, ce sera un bon match. »