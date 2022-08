Shapovalov : « Pour l’instant, j’ai décidé de ne pas me soucier de mes contre‐performances, je veux donner et prendre du plaisir »

17 victoires pour 16 défaites, le bilan 2022 pour l’ins­tant du Canadien est très loin de ses objectifs.

Après un très bon début de saison, Denis est en panne sèche.

Laborieux, physi­que­ment trop juste, il enchaîne les tour­nois comme un joueur « lambda ».

L’Open du Canada arrive donc pas au meilleur moment mais il peut lui permettre de le relancer notam­ment si le public le soutient comme cela a toujours été le cas chez lui.

Pour le moment, malgré ce passage à vide, Denis reste plutôt confiant. Mais il devra pas manquer son départ car il affronte d’en­trée Alex de Minaur, récent vain­queur à Atlanta.

« Commencer avec un match comme celui‐là pour­rait me donner beau­coup d’assurance. Ce sera extrê­me­ment diffi­cile. Pour l’ins­tant je ne me soucie guère de mes contre‐performances même si j’aurais pu gagner certains matchs, je veux donner et prendre du plaisir. En tout cas, je continue de travailler fort. Jouer ce tournoi est toujours très parti­cu­lier. Je vais tout donner tout en propo­sant du spec­tacle et on verra bien où cela me mènera »