Aux commen­taires sur Eurosport du troi­sième tour entre Stefanos Tsitsipas et Ugo Humbert à Shanghaï, l’an­cien numéro 10 mondial Arnaud Clément a pointé du doigt l’un des prin­ci­paux points faibles du Grec.

« J’ai un peu l’im­pres­sion de me répéter quand je commente un match de Tsitsipas. On connaît toutes ses qualités mais il y a un point tech­nique un petit moins bon chez lui. C’est son revers coupé. Quand on compare à Daniel Evans par exemple, même quand il est un peu pris de vitesse, il arrive à garder la balle basse, à neutra­liser son adver­saire. Tsitsipas n’a jamais progressé dans ce domaine depuis ses débuts. C’est impor­tant dans le jeu mais aussi en retour, notam­ment pour faire un retour bloqué. Stan Wawrinka n’est par exemple pas un grand retour­neur mais ce qu’il fait, il le fait très bien. Ça lui permet de ne pas partir souvent avec un gros désa­van­tage dès le début de l’échange, ce n’est pas le cas de Tsitsipas aujourd’hui. On attend de lui qu’il progresse. Il a aujourd’hui un point faible exploi­table pour beau­coup de joueurs. »