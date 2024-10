En plus d’être un excep­tionnel joueur de tennis, le plus titré de tous les temps, Novak Djokovic est aussi un vrai déni­cheur de talents.

Interrogé en confé­rence de presse sur son futur adver­saire en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, le jeune tchèque de 19 ans, Jakub Mensik, tombeur de Grigor Dimitrov, le Serbe a déclaré qu’il le suivait depuis déjà un petit moment et qu’il s’était entraîné avec lui à plusieurs reprises.

« C’est un jeune qui est en train de monter. Je le suis depuis qu’il a joué la finale de l’Open d’Australie, je crois que c’était en juniors il y a environ trois ans. Nous avons eu une semaine d’en­traî­ne­ment à Belgrade à plusieurs reprises, et il est venu jouer à l’Open de Serbie sur terre battue. J’ai suivi son évolu­tion, j’es­saie d’être à sa dispo­si­tion pour lui donner des conseils et des orien­ta­tions, ainsi qu’à ses parents, qui sont des gens adorables. Je suis donc très heureux pour lui qu’il se débrouille si bien. J’ai toujours pensé qu’il avait le poten­tiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, et c’est ce qu’il est en train de faire en ce moment. »