Mats Wilander, septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant pour Eurosport, a évoqué la néces­sité pour Novak Djokovic de rester motivé et déter­miné lors des tour­nois hors Grand Chelem.

« Peut‐il réussir ses tour­nois du Grand Chelem sans jouer autant de tour­nois ? Peut‐il réussir en Grand Chelem s’il va à Shanghai avec le senti­ment que ce n’est pas impor­tant ? Parce qu’à un moment donné, lors­qu’il commen­cera à perdre contre des joueurs classés entre la 10e et 20e place mondiale, sa confiance pour­rait être affectée, et la confiance des autres joueurs va grandir », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial qui a égale­ment partagé une réflexion contro­versée sur le niveau de jeu phéno­ménal de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

A noter que Djokovic démar­rera son tournoi en Chine au deuxième tour samedi contre l’Américain Alex Michelsen (43e).