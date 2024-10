« Sinner doit prendre comme tout le monde, il doit être suspendu », avait lâché en août dernier Lucas Pouille, qui avait été l’un des premiers à réagir après la révé­la­tion de l’affaire de dopage concer­nant Jannik Sinner.

Lors d’une toute récente inter­view accordée à Tennis Actu, le Français a réagi à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) qui réclame auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS) un à deux ans de suspen­sion pour le numéro 1 mondial.

« Je pense qu’on est perdus avec les diffé­rentes entités. Au‐delà de toutes les instances médi­cales, le circuit de tennis a déjà l’ATP, l’ITF, les Grands Chelems et la WTA. Jannik Sinner a été blanchi par un tribunal indé­pen­dant. Maintenant, c’est l’AMA (Agence mondiale anti­do­page) qui fait appel. Encore une fois, ça part dans tous les sens. On ne sait pas vrai­ment ce qu’il se passe. Est‐ce qu’il y a deux poids, deux mesures ? Moi je dirais que oui. Il a été blanchi, tant mieux pour lui. Je ne pense pas qu’il ait pris quelque chose de manière inten­tion­nelle. C’est un joueur que j’ap­pré­ciais énor­mé­ment, que j’ado­rais voir jouer, mais pour moi, quand on signe les papiers anti­do­page, on est respon­sable de tout ce que l’on ingère dans notre corps. Ce n’est pas un petit produit. Alors oui, ce qu’il avait dans le corps était infime… mais encore heureux, j’ai envie de dire », a lâché l’ex‐top 10 et actuel 125e mondial.