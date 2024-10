Sascha n’a pas fait dans le détail hier sur le court central de Vienne.

Face à Joel Schwaerzler, 347ème mondial, 18 ans, l’Allemand a confirmé qu’il allait mieux malgré ses dernières décla­ra­tions. Vainqueur en deux manches 6–2, 6–2, il a tenu à rappeler que lui aussi avait subi un bizu­tage plutôt terrible lors de sa première sortie chez les pros.

« Je sais tout à fait ce qu’il doit ressentir, il est arrivé sur le court avec l’idée de bien faire, de tout donner, et fina­le­ment le match a été court et il n’a pas eu sa chance. Je connais bien cette situa­tion car je l’ai vécu et je me souviens que cela avait été très dur à accepter. C’était face à David Ferrer chez moi à Hambourg, il y a près de dix ans. J’avais pris une sacrée fessée (NDLR : 0−6,1−6) »