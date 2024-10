L’ancien joueur russe a toujours été à part. Il a quand même été spon­so­risé à un moment par la marque Airness ! Evoquand la carrière du Suisse Stan Wawrinka, Nikolay a sorti une théorie qui va ravis son équi­pe­men­tier actuel.

« Wawrinka était un joueur de tennis moyen jusqu’à ce qu’il change de raquette. Lorsqu’il est passé à Yonex, ses services sont devenus plus précis et ses coups plus percu­tants. Grâce à ces nouveaux cadres, il a pu vrai­ment dicter les points et devenir plus agressif, plus effi­cace. Pour moi c’est vrai­ment grâce à cela qu’il a franchi un cap »