Après être revenu sur son entraî­ne­ment très spécial avec Roger Federer à Shanghai et sur ce que lui avait dit le Maestro suisse, Carlos Alcaraz, dans une récente inter­view accordée à Marca, a évoqué la retraite de Rafael Nadal. Extraits.

Question : « Avez‐vous essayé de le convaincre de conti­nuer à jouer un peu plus longtemps ? »

Carlos Alcaraz : « Non, pas vrai­ment. J’aurais aimé le faire. Je sais que la déci­sion est plus que prise. Je lui ai demandé si l’an­nonce de sa retraite avait été un jour diffi­cile, si c’était une déci­sion diffi­cile à prendre. Il m’a répondu que oui, mais que c’était une déci­sion réflé­chie, qui ne se prenait pas à la légère. Elle a été méditée avec sa famille, avec son équipe, ce sont ses senti­ments. Si quel­qu’un m’avait dit que j’avais une chance de le convaincre de conti­nuer, je l’au­rais fait et j’au­rais essayé parce que je ne veux pas le voir quitter les courts. »