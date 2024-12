Sur Twitter (ou plutôt X), Novak Djokovic a apporté son soutien aux étudiants serbes, mobi­lisés depuis plusieurs semaines dans la rue après l’ef­fon­dre­ment d’un toit d’une gare ayant fait quinze victimes.

Као неко ко дубоко верује у снагу младих људи и њихову жељу за бољом будућношћу,сматрам да је важно да се њихов глас чује.



Србија има огроман потенцијал а образована омладина је њена највећа снага.



Оно што је свима нама потребно је разумевање и поштовање. Уз вас,Новак. — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 18, 2024

« En tant que personne qui croit profon­dé­ment à la force des jeunes et à leur désir d’un avenir meilleur, je crois qu’il est impor­tant que leur voix soit entendue. La Serbie possède un poten­tiel énorme et sa jeunesse instruite constitue sa plus grande force. Ce dont nous avons tous besoin, c’est de compré­hen­sion et de respect », a écrit le héros national, vain­queur de 24 titres du Grand Chelem.