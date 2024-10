Après avoir évoqué sa place de numéro 1 mondial et son goût pour le travail lors d’une longue inter­view accordée à Sky Sports, Jannik Sinner est forcé­ment revenu sur son affaire de dopage suite à ses contrôles posi­tifs lors du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier. Une affaire diffi­cile à gérer mais qui lui a permis de faire le tri parmi ses amis.

« Le moment le plus diffi­cile, à mon avis, c’est quand la nouvelle est tombée. Et elle est tombée à un moment très délicat, car c’était avant un Grand Chelem (Roland‐Garros, ndlr). Je voulais déjà m’en­traîner mercredi, la nouvelle est tombée mardi et nous avons décidé qu’il valait mieux ne pas le faire, car il y aurait trop de bruit au club, alors nous y sommes allés jeudi, dans la soirée, car beau­coup de gens allaient partir. Nous sommes arrivés et nous étions tous sur nous, c’était très dur. Je regar­dais les autres joueurs pour voir ce qu’ils pensaient vrai­ment. Je me suis posé telle­ment de ques­tions, c’était diffi­cile de se préparer pour un Grand Chelem comme ça. Mais au final, je suis convaincu que rien n’ar­rive par hasard, et peut‐être que dans ce cas, il s’agis­sait de comprendre qui est votre ami et qui ne l’est pas. Et j’ai séparé ces deux choses. Et je me suis rendu compte qu’il y avait beau­coup de joueurs que je ne pensais pas être mes amis, et il y en avait un assez grand nombre que je pensais être mes amis et qui ne l’étaient pas. Et ça ne m’a pas fait de bien au final, mais ça m’a fait prendre conscience de beau­coup de choses. »