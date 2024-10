Directrice de la Fondation Novak Djokovic depuis plusieurs années, Jelena Djokovic a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères argen­tins de La Nacion.

Et après avoir évoqué les conver­sa­tions de ses enfants à propos du statut de leur père et son émotion suite au sacre de son mari aux Jeux Olympiques de Paris, Jelena a parlé de cette nervo­sité toujours présente, même après 20 ans de carrière.

« Regarder ses matchs me rend toujours nerveuse. Puisque je suis son épouse, je m’oc­cupe aussi de sa nervo­sité (sourires). Quand on rentre à la maison, il vient cher­cher le carbu­rant dont il a besoin. Et cette nervo­sité existe pour lui. C’est le lien ; J’en ai hérité de lui. »