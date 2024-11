L’annonce de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, qui va donc devenir le nouvel entraî­neur du joueur serbe, fait logi­que­ment beau­coup réagir tant elle semble tota­le­ment improbable.

Elle a même donné des idées à l’an­cien joueur austra­lien, John Millman, qui aime­rait bien voir Roger Federer et Rafael Nadal imiter le Britannique.

For Christmas all I want is Roger and Rafa to announce they have also picked up a coaching gig and are retur­ning to the tour!! Can this happen!!? pic.twitter.com/wzGT5c1zRc